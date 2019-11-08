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Допинг в спорте

РУСАДА с начала года провело 186 информационно-образовательных мероприятий

На них присутствовало 12 926 человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по октябрь 2019 года провели 186 информационно-образовательных мероприятий. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За десять месяцев 2019 года мы провели 186 информационно-образовательных мероприятий, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 12 926 человек, из которых 5414 являются спортсменами, а 2313 - тренерами. В октябре РУСАДА провело 36 мероприятий, в которых приняли участие представители бокса, биатлона, легкой атлетики, художественной гимнастики и других видов спорта".

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников составило 9784 человека, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.

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РоссияДопинг
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