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ММА

Нурмагомедов заявил, что проведет бой-реванш только после десяти побед Макгрегора

Их первый бой состоялся осенью 2018 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов готов провести бой-реванш с Конором Макгрегором, если ирландец одержит 10 побед в поединках с другими соперниками. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Москве.

"Чтобы подраться за титул, я провел девять боев. Если он выиграет десять боев, я готов [провести реванш]", - сказал спортсмен.

Ранее Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал Нурмагомедова трусом. "Не вижу смысла реагировать или отвечать. Мы все показали в клетке", - сказал российский боец.

Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

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