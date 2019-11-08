Нурмагомедов может провести следующий бой в апреле в США

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов готов провести следующий бой в США в апреле 2020 года. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Москве.

"Нам предложили провести бой в марте в Лас-Вегасе, - сказал Нурмагомедов. - Но мы там будем драться, только если они извиняться за то, что оштрафовали нас. Еще я знаю, что вроде бы планируется турнир в апреле в Нью-Йорке. Вот там я готов буду выступить".

Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.