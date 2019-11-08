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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне проиграли испанцам в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 2:4

ТАСС, 8 ноября. Сборная России по пляжному футболу уступила команде Испании со счетом 2:4 в полуфинале Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

В составе российской команды отличились Борис Никоноров (19-я минута) и Остап Федоров (27). У испанцев голы забили Льоренц Гомес (10), Давид Ардил Наварро (18), Чики (28) и Хавьер Торрес Медина (29).

Соперник россиян по матчу за третье место определится во встрече между командами Ирана и ОАЭ, которая пройдет позднее в пятницу. Финал и матч за третье место пройдут в субботу. В тот же день в матче за пятое место сборная Японии сыграет с командой Египта, в матче за седьмое место встретятся команды Италии и Мексики.

Россияне заняли второе место в группе В, обыграв египтян и мексиканцев и уступив иранцам.

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш состоялся в 2011 году, турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м заняли четвертое место.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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