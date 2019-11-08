Новиков назначен главным тренером ФК "Динамо" до конца сезона

ТАСС, 8 ноября. Кирилл Новиков, исполнявший обязанности главного тренера московского "Динамо", заключил контракт с клубом до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова.
"Футбольный клуб "Динамо" и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", - говорится в заявлении пресс-службы.
Под руководством Новикова "Динамо" провело три матча в чемпионате России, одержав победу в гостях над ЦСКА (1:0) и сыграв дома вничью с "Краснодаром" (1:1) и грозненским "Ахматом" (1:1).
Новикову 38 лет, он работает в структуре "Динамо" с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил санкт-петербургское "Динамо", команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду "Динамо".
"Динамо" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 15 турах. В 16-м туре "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином" в субботу.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|5
|3
|7
|18-18
|18
|8
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|9
|Спартак
|15
|5
|3
|7
|16-16
|18
|10
|Урал
|15
|5
|3
|7
|21-29
|18
|11
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|12
|Рубин
|15
|4
|5
|6
|8-16
|17
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|15
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13