Новиков назначен главным тренером ФК "Динамо" до конца сезона

ТАСС, 8 ноября. Кирилл Новиков, исполнявший обязанности главного тренера московского "Динамо", заключил контракт с клубом до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова.

"Футбольный клуб "Динамо" и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", - говорится в заявлении пресс-службы.

Под руководством Новикова "Динамо" провело три матча в чемпионате России, одержав победу в гостях над ЦСКА (1:0) и сыграв дома вничью с "Краснодаром" (1:1) и грозненским "Ахматом" (1:1).

Новикову 38 лет, он работает в структуре "Динамо" с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил санкт-петербургское "Динамо", команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду "Динамо".

"Динамо" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 15 турах. В 16-м туре "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином" в субботу.