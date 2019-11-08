Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Новиков назначен главным тренером ФК "Динамо" до конца сезона

После отставки Дмитрия Хохлова специалист исполнял обязанности главного тренера клуба

ТАСС, 8 ноября. Кирилл Новиков, исполнявший обязанности главного тренера московского "Динамо", заключил контракт с клубом до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова.

"Футбольный клуб "Динамо" и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", - говорится в заявлении пресс-службы.

Под руководством Новикова "Динамо" провело три матча в чемпионате России, одержав победу в гостях над ЦСКА (1:0) и сыграв дома вничью с "Краснодаром" (1:1) и грозненским "Ахматом" (1:1).

Новикову 38 лет, он работает в структуре "Динамо" с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил санкт-петербургское "Динамо", команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду "Динамо".

"Динамо" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 15 турах. В 16-м туре "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином" в субботу.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1593328-2330
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Арсенал1554617-2019
7Крылья Советов1553718-1818
8Оренбург1553720-2218
9Спартак1553716-1618
10Урал1553721-2918
11Уфа1545613-1617
12Рубин154568-1617
13Динамо1536611-1615
14Тамбов1542916-2214
15Ахмат1535710-2114
16Сочи1534812-2013
Теги
Российский футболРоссия
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Россияне проиграли испанцам в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Встреча завершилась со счетом 2:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС