Молодежная сборная России по хоккею обыграла финнов в первом матче Турнира четырех наций

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею среди игроков не старше 20 лет переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче первого тура Турнира четырех наций. Встреча прошла в Хельсинки на "Хартвалл-Арене".

В составе россиян отличились Григорий Денисенко (14-я минута) и Никита Рожков (54). У финнов шайбу забросил Микко Кокконен (58). Денисенко отличился в меньшинстве.

Также в турнире принимают участие команды Швеции и Чехии, их матч первого тура завершится позднее в пятницу. В субботу российская сборная встретится с командой Швеции (начало матча в 18:30 мск), в воскресенье - со сборной Чехии (начало встречи в 13:00 мск). Турнир четырех наций завершится в воскресенье.