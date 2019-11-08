Третьяк хочет, чтобы СКА и ЦСКА сыграли с обладателем Кубка Стэнли

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк хочет, чтобы петербургский СКА и московский ЦСКА сыграли с чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС в ходе своего именного кубка, который прошел в Перми в пятницу.

Ранее Третьяк говорил, что ФХР предпочитает матчу регулярного чемпионата НХЛ в России встречу команды НХЛ с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кубок Стэнли - приз, вручаемый победителю плей-офф НХЛ.

"Я сейчас еду в Канаду, разговор может быть, но пока это только разговоры. Мы с удовольствием сыграем, мы хотим, все-таки, чтобы наша команда сыграла с их командой. Их команды мы видим, как они играют по телевидению, но мы хотели бы, чтобы СКА или ЦСКА, или любой наш чемпион сыграл с их чемпионом", - сказал он.

Клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3. В октябре 2010 года в выставочных матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл "Каролину" (5:3), а "Финикс" в Риге победил местное "Динамо" (3:1).