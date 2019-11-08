Морозов будет делать акцент в подготовке к сезону-2020 на соревнованиях на длинной воде

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пловец Владимир Морозов будет делать акцент в своей подготовке в следующем году на соревнованиях на длинной воде, учитывая Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Морозов в третий раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Об этом стало известно по итогам его выступления на заключительном этапе турнира в Дохе. 27-летний Морозов в пятницу победил на дистанции 50 метров на спине с результатом 24,75 секунды, что позволило ему стать недосягаемым в общем зачете Кубка мира для идущего на втором месте Данаса Рапшиса из Литвы.

"Это коммерческие соревнования, для него это важно. Мы понимаем, что Володя устал, но тем не менее он нам поможет на чемпионате Европы. Мы на него не обижаемся, он тоже решает свои проблемы и вопросы. Мы его ждем - он будет плыть "полтинник" и эстафеты, радуемся за его победу, и он пообещал в следующем году вести подготовку именно к соревнованиям на длинной воде, готовиться к Олимпиаде", - сказал Чепик.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет 4-8 декабря в британском Глазго.