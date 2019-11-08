Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Бабенко: молодежная сборная России на Турнире четырех наций просматривает звенья к ЧМ

В пятницу в первом матче турнира российские хоккеисты обыграли команду Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею на Турнире четырех наций в Финляндии просматривает сочетания и схемы игры с прицелом на чемпионат мира. Об этом журналистам рассказал тренер команды Юрий Бабенко.

В пятницу молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) переиграла команду Финляндии со счетом 2:1.

"Международный уровень отличается от клубного, даже в КХЛ. Здесь очень короткие сборы, другие схемы, главное, что ребята реагируют на наши установки и задумки. Мы знали, что играем с хозяевами, команда у них быстрая и очень хорошая, тем интереснее был хоккей. Смотрим сочетания, обговариваем с главным тренером схемы, которые хотелось бы посмотреть и применять на чемпионате мира, турнир начинается через полтора месяца, не так много времени", - отметил Бабенко.

В составе молодежной сборной России дебютировал 17-летний вратарь Ярослав Аскаров. "От возраста ничего не зависит, зависит от зрелости. Аскаров сегодня дебютировал и показал очень достойную игру", - сказал Бабенко.

Бабенко входит в тренерский штаб московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и вынужден будет покинуть расположение команды на время чемпионата мира. "Клубные дела не будут проблемой. Главное - вовремя переключаться. Будем надеяться, что Владимир Васильевич [Крикунов, главный тренер "Динамо"] справится", - с улыбкой заключил Бабенко.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.

Реклама на ТАСС
Массовый спорт
ФХР окажет Пермскому краю методическую поддержку для подготовки спортивного резерва
Федерации хоккея России и Пермского края подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС