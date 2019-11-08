Бабенко: молодежная сборная России на Турнире четырех наций просматривает звенья к ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею на Турнире четырех наций в Финляндии просматривает сочетания и схемы игры с прицелом на чемпионат мира. Об этом журналистам рассказал тренер команды Юрий Бабенко.

В пятницу молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) переиграла команду Финляндии со счетом 2:1.

"Международный уровень отличается от клубного, даже в КХЛ. Здесь очень короткие сборы, другие схемы, главное, что ребята реагируют на наши установки и задумки. Мы знали, что играем с хозяевами, команда у них быстрая и очень хорошая, тем интереснее был хоккей. Смотрим сочетания, обговариваем с главным тренером схемы, которые хотелось бы посмотреть и применять на чемпионате мира, турнир начинается через полтора месяца, не так много времени", - отметил Бабенко.

В составе молодежной сборной России дебютировал 17-летний вратарь Ярослав Аскаров. "От возраста ничего не зависит, зависит от зрелости. Аскаров сегодня дебютировал и показал очень достойную игру", - сказал Бабенко.

Бабенко входит в тренерский штаб московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и вынужден будет покинуть расположение команды на время чемпионата мира. "Клубные дела не будут проблемой. Главное - вовремя переключаться. Будем надеяться, что Владимир Васильевич [Крикунов, главный тренер "Динамо"] справится", - с улыбкой заключил Бабенко.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.