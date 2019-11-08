ФХР окажет Пермскому краю методическую поддержку для подготовки спортивного резерва

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Федерация хоккея Пермского края подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, которое позволит оказывать методическую и иную поддержку для подготовки спортивного резерва. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Стороны планируют проводить научно-методические конференции и семинары для повышения квалификации специалистов в области хоккея.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал журналистам, что главной задачей федерации является развитие хоккея в каждом регионе. "Мы всем поделимся, мы заинтересованы в этом, чтобы как можно больше новых звездочек появлялось в национальной сборной", - отметил он.

"Соглашение о развитии хоккея в Пермском крае в целом - задача амбициозная, это практически удвоение того контингента, который сейчас есть в этом виде спорта, до 12 тыс. человек. Пермский край, конечно, для этого создает все необходимые условия, мы создаем инфраструктуру", - рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.

По информации пресс-службы Минспорта Пермского края, сейчас в регионе действуют девять ледовых спортивных объектов, в планах до 2024 года увеличить это количество до 16. Кроме того, Клепиков добавил, что в Пермском крае не хватает универсального спортивно-концертного комплекса на 10 тыс. мест, поэтому власти будут работать в этом направлении и приложат все усилия, чтобы такой комплекс был построен.

Кубок Владислава Третьяка прошел в Перми впервые, в нем приняли участие четыре региональные детские команды (до 12 лет) - "Темп" из города Чайковский, "Медведи-2009" из Соликамска, "Северные волки" из Красновишерска и "Академия-2009" из Перми, которая и стала победителем.