"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в первом матче 16-го тура Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
Лучшим игроком матча признан вратарь "Ахмата" Евгений Городов. Нападающему "Урала" Павлу Погребняку, который вышел на поле на 85-й минуте, заменив Андрея Егорычева, в пятницу исполнилось 36 лет.
Команды встретились в 20-й раз в российской истории, "Урал" одержал семь побед, на счету "Ахмата" пять выигранных матчей, еще восемь встреч завершились вничью. "Ахмат" не может победить "Урал" в течение последних шести встреч (три ничьи и три поражения), в последний раз "Ахмат" (тогда клуб назывался "Терек") победил "Урал" 29 апреля 2017 года (5:2).
"Ахмат" располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 16 матчах. "Урал" занимает седьмое место, имея в активе 19 очков в 16 матчах.
В 17-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Оренбургом" 23 ноября, "Урал" примет московский "Спартак" 24 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|7
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|8
|Спартак
|15
|5
|3
|7
|16-16
|18
|9
|Крылья Советов
|15
|5
|3
|7
|18-18
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|12
|Рубин
|15
|4
|5
|6
|8-16
|17
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|15
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13