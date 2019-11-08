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Футбол в России

"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в первом матче 16-го тура Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

Лучшим игроком матча признан вратарь "Ахмата" Евгений Городов. Нападающему "Урала" Павлу Погребняку, который вышел на поле на 85-й минуте, заменив Андрея Егорычева, в пятницу исполнилось 36 лет.

Команды встретились в 20-й раз в российской истории, "Урал" одержал семь побед, на счету "Ахмата" пять выигранных матчей, еще восемь встреч завершились вничью. "Ахмат" не может победить "Урал" в течение последних шести встреч (три ничьи и три поражения), в последний раз "Ахмат" (тогда клуб назывался "Терек") победил "Урал" 29 апреля 2017 года (5:2).

"Ахмат" располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 16 матчах. "Урал" занимает седьмое место, имея в активе 19 очков в 16 матчах.

В 17-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Оренбургом" 23 ноября, "Урал" примет московский "Спартак" 24 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1593328-2330
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Арсенал1554617-2019
7Урал1654721-2919
8Спартак1553716-1618
9Крылья Советов1553718-1818
10Оренбург1553720-2218
11Уфа1545613-1617
12Рубин154568-1617
13Динамо1536611-1615
14Ахмат1636710-2115
15Тамбов1542916-2214
16Сочи1534812-2013
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