"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в первом матче 16-го тура Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

Лучшим игроком матча признан вратарь "Ахмата" Евгений Городов. Нападающему "Урала" Павлу Погребняку, который вышел на поле на 85-й минуте, заменив Андрея Егорычева, в пятницу исполнилось 36 лет.

Команды встретились в 20-й раз в российской истории, "Урал" одержал семь побед, на счету "Ахмата" пять выигранных матчей, еще восемь встреч завершились вничью. "Ахмат" не может победить "Урал" в течение последних шести встреч (три ничьи и три поражения), в последний раз "Ахмат" (тогда клуб назывался "Терек") победил "Урал" 29 апреля 2017 года (5:2).

"Ахмат" располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 16 матчах. "Урал" занимает седьмое место, имея в активе 19 очков в 16 матчах.

В 17-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Оренбургом" 23 ноября, "Урал" примет московский "Спартак" 24 ноября.