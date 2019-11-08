Вынесенные матчи регулярного чемпионата НХЛ в следующем году пройдут в Праге и Хельсинки

ТАСС, 8 ноября. Прага и Хельсинки примут вынесенные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В рамках NHL Global Series в октябре в Праге пройдет матч между "Бостоном" и "Нэшвиллом", позднее осенью две игры между "Колорадо" и "Коламбусом" состоятся в Хельсинки. Также "Бостон" примет участие в выставочном матче в немецком Мангейме, а "Нэшвилл" - в швейцарском Берне. Их соперниками станут "Адлер-Мангейм" и "Берн" соответственно. Даты матчей будут сообщены позднее.