СМИ: Моуринью может возглавить "Баварию" до 2022 года

ТАСС, 9 ноября. Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с немецким футбольным клубом "Бавария". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста La Gazzetta Dello Sport Николо Скиру.

По информации источника, 56-летний специалист хочет подписать контракт с клубом до 2022 года. Также сообщается, что руководство "Баварии" рассматривает на пост главного тренера Эрика тен Хака из голландского "Аякса" и наставника французского ПСЖ Томаса Тухеля.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.