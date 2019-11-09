Юниорская сборная России обыграла чехов в полуфинале Мирового кубка вызова по хоккею

ТАСС, 9 ноября. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) победила команду Чехии в полуфинальном матче Мирового кубка вызова, который проходит в Канаде. Встреча, прошедшая в канадском Суифт-Карренте (провинция Саскачеван), завершилась со счетом 4:0.

Шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Федор Свечков (35, 59) и Даниил Лазутин (47). Голкипер сборной России Павел Канаев отразил 21 бросок по воротам.

В другом полуфинальном матче сборная Канады ("белые") сыграет с командой США позднее в субботу. Финал и матч за третье место пройдут в ночь на воскресенье, финальный матч начнется в 05:00 мск.

Россияне второй год подряд выходят в финал Мирового кубка вызова. В прошлом году сборная России стала обладателем трофея, в финале обыграв команду Финляндии со счетом 2:1.

Юниорские сборные России и СССР пять раз выигрывали турнир (1988, 2000, 2012, 2014, 2018). По два раза национальная команда становилась серебряным и бронзовым призером соревнований. Лидером по количеству золотых медалей является сборная Канады (провинция Онтарио) - 8 наград. .