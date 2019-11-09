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НХЛ

Фаббри забросил две шайбы в дебютном матче за "Детройт" и помог клубу победить "Бостон"

Канадский нападающий Робби Фаббри в пятницу перешел в "Детройт" из "Сент-Луиса"
Робби Фаббри AP Photo/Carlos Osorio
Описание
Робби Фаббри
© AP Photo/Carlos Osorio

ТАСС, 9 ноября. "Детройт" на своей площадке победил "Бостон" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Крейчи (2-я минута) и Тори Круг (38), у "Детройта" отличились Дилан Ларкин (3), Робби Фаббри (12, 22) и Энтони Манта (59).

23-летний канадец Фаббри провел первый матч в составе "Детройта", в пятницу он был обменян из "Сент-Луиса" на нападающего Джейкоба де ла Розу. Фаббри был признан лучшим хоккеистом встречи, второй звездой стал Крейчи, третьей - голкипер "Детройта" Джонатан Бернье, отразивший 26 из 28 бросков по воротам.

"Детройт" прервал серию из четырех поражений, одержав пятую победу в сезоне. "Детройт" занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 18 матчах. "Бостон" потерпел второе поражение подряд, клуб идет на второй строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 16 игр. В следующем матче в ночь на понедельник "Бостон" дома сыграет с "Филадельфией", а "Детройт" примет "Вегас".

В параллельном матче "Виннипег" на своей площадке обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1.

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