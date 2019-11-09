Кудашов: хоккеисты сборной не выглядят свежими в Евротуре из-за плотного графика в КХЛ

В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России уступила финнам со счетом 3:4.

"Игроки постоянно играют, летают. Это рутина, которая идет день за днем, условия здесь помогают игрокам восстановиться. Не могу сказать, что игроки будут явно свежими перед матчем со шведами, но мы делаем все возможное, чтобы они были готовы к игре", - отметил Кудашов.

В субботу сборная России сыграет с командой Швеции, которая проводит первый турнир под руководством Юхана Гарпенлёва. "Гарпенлёва знаю давно, понимаем, что ждать от его команды, это играющий человек. Да и сборная Швеции - всегда играющая команда, которая хорошо катается, любит контролировать шайбу, думаю, что кардинально у шведов система не поменяется. В шведской лиге все команды играют примерно в одном стиле, в этом плане им проще собрать сборную, а у нас многонациональная лига в плане игроков и тренеров", - сказал главный тренер сборной России.

Кубок Карьяла завершится 10 ноября.