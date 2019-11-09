"Портленд" проиграл "Бруклину" в НБА. Лиллард набрал 60 очков

Самым результативным игроком матча стал защитник "Портленда" Дамиан Лиллард, который набрал 60 очков и установил личный рекорд результативности, предыдущий был установлен в апреле 2017 года в домашнем матче регулярного чемпионата с "Ютой" (59 очков). Лиллард в пятый раз в карьере преодолел отметку в 50 очков, что стало рекордом клуба. До него только пять действующих игроков НБА набирали 60 и более очков - Девин Букер (70 очков за "Финикс"), Джеймс Харден (60, "Хьюстон"), Леброн Джеймс (61, "Кливленд"), Клэй Томпсон (60, "Голден Стэйт") и Кемба Уокер (60, "Шарлотт").

Дабл-дабл в составе хозяев оформил центровой Хассан Уайтсайд, в активе которого 10 очков и 15 подборов. Самым результативным в составе "Бруклина" стал разыгрывающий Спенсер Динвидди, набравший 34 очка. Защитник "Бруклина" Кайри Ирвинг набрал 33 очка.

"Портленд" продлил серию поражений до четырех матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы в девяти встречах. "Бруклин" идет седьмым на Востоке, имея в активе четыре победы в восьми матчах.

В следующем матче "Портленд" на домашнем паркете встретится с "Атлантой", "Бруклин" в гостях сыграет с "Финиксом". Обе встречи пройдут 11 ноября.