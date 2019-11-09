Кудашов: тренер Савченков в сборной России выполняет незаметную, но важную работу

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Вошедший в тренерский штаб сборной России Александр Савченков в национальной команде хорошо выполняет незаметную, но важную работу. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

Савченков вошел в тренерский штаб сборной России перед стартом Кубка Карьяла. С прошлого сезона он был одним из тренеров олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды). Савченков на данный момент является одним из ассистентов главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" Михаила Кравеца.

"Савченков давно работает, он и в "Атланте", и в "Локомотиве" со мной работал. Сейчас он проводит хорошую работу в "Витязе". Еще надо учитывать, что он работал у нас до этого в сборной до 17 лет и олимпийской сборной. Это незаметная работа, которую он хорошо делал там, делает и здесь сейчас, поэтому он в сборной", - пояснил Кудашов.

Кудашов 9 июля сменил на посту главного тренера сборной России Илью Воробьева. "Таких вещей не ожидаешь никогда. Я уже был в штабе сборной, мне предложили, позвонили, и я согласился", - сказал Кудашов.

В дебютном матче Кудашова в качестве главного тренера сборная России в рамках Кубка Карьяла уступила команде Финляндии со счетом 3:4.