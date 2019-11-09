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Серия Гран-при по фигурному катанию

Скопцова и Алешин ожидали более высоких оценок за произвольный танец на Гран-при Китая

При этом фигуристы остались довольны собственным выступлением

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступающие в танцах на льду, рассчитывали на более высокие баллы за произвольную программу на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом фигуристы рассказали ТАСС.

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Скопцова и Алешин заняли шестое место в произвольной программе, набрав 169,24 балла по сумме двух выступлений, что стало их личным рекордом на взрослой серии Гран-при.

"Рассчитывали на более высокие баллы, потому что прокат действительно был очень хороший для нас, но мы не в праве решать, какие оценки получать, - сказала Скопцова. - Если говорить о технической составляющей, то мы получили хорошие уровни. Нам поставили дедакшн (штраф в один балл - прим. ТАСС) на хорео-дорожке, и мы, если честно, не знаем почему, там все было по правилам, я вроде бы не падала. А так, мы очень довольны, главное, что произвели хорошее впечатление, тренеры довольны, это очень хороший задел на будущее".

Следующий для Скопцовой и Алешина этап Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября в Москве. "Мы исправим поддержку, которая была у нас на третий уровень. Ну и какие-то мелкие недочеты", - добавила Скопцова.

Соревновательная часть этапа Гран-при в Чунцине завершится позднее в субботу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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