Евдокимова и Базин пошутили, что научились кататься перед произвольным танцем в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Выступающие в танцах на льду российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин в беседе с ТАСС пошутили на тему своих оценок на этапе Гран-при в китайском Чунцине, сказав, что научились кататься в ночь перед произвольной программой.

Евдокимова и Базин, которые столкнулись с неоднозначными судейскими решениями в ритм-танце и шли после него на седьмом месте, набрали в произвольной программе 105,20 балла и 169,27 - по сумме двух выступлений, заняв итоговое шестое место.

"Мы за ночь кататься научились, правильно тренер сказал, - пошутил Базин. - Не знаю, как так получилось, вчера мы должны были получить где-то 97, а вышло вот так".

"Очень обманчиво внутри, - сказала Евдокимова. - Вчера думали, что так хорошо откатали, а баллы были не очень. Сейчас мне показалось, что проехали похуже, а оценки хорошие".

"Проехали с ошибками, с косяками, которые мы знаем, - добавил Базин. - Все это оттого, что у нас пока мало прокатов произвольной программы, но мы движемся в правильном направлении. Будем работать дальше, мы, конечно, вчера расстроились. Сегодня чуть-чуть обрадовались, но, проанализировав все, мы по-прежнему недовольны собой и результатами".

Соревновательная часть этапа Гран-при в Чунцине завершится позднее в субботу.