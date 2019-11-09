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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап Гран-при

Второе место в танцах на льду заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третье - канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен
Виктория Синицина и Никита Кацалапов EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в китайском Чунцине.

По итогам двух программ российский дуэт получил 209,90 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), третье - канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,74). Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место (169,27), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - седьмое (169,24).

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они одержали победу на чемпионате России - 2019. Российский дуэт одержал первую победу в карьере на этапах Гран-при, в сезоне-2017/18 они дважды становились третьими, в сезоне-2018/19 - дважды вторыми, в финале серии прошлого сезона они также заняли второе место.

Позднее в субботу произвольные программы представят женщины, мужчины и спортивные пары. Этап Гран-при в Чунцине завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Серия Гран-при состоит из шести этапов и финала, пятый этап пройдет в Москве 15-17 ноября, шестой - в Японии 23-25 ноября, финал - в Италии 5-8 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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