Даниил Медведев рассчитывает выиграть несколько матчей на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев надеется выиграть несколько матчей на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Комментарий Медведева приводит пресс-служба турнира.

На групповой стадии 23-летний Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (первый номер рейтинга), греком Стефаносом Циципасом (6) и немцем Александром Зверевым (7). Среди россиян Итоговый турнир выигрывал только Николай Давыденко в 2009 году.

"Думаю, что все мы, молодые российские теннисисты, видели, как выиграл Давыденко. Это было удивительно, он единственный россиянин, который выиграл этот титул. Здорово, что я буду представлять свою страну, надеюсь, я смогу показать хороший теннис и выиграть несколько матчей", - сказал Медведев.

Медведев одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире - прим. ТАСС).

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд соревнований составит $9 млн.