Синицина и Кацалапов назвали тяжелым прокат произвольной программы на Гран-при Китая

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прокат произвольной программы российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду, на этапе Гран-при в китайском Чунцине получился тяжелым. Об этом фигуристы сообщили ТАСС.

Танцоры представили свои произвольные программы в рамках китайского этапа в субботу. Синицина и Кацалапов в ритм-танце показали второй результат сезона в мире (85,39 балла) после абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (88,42), а в произвольном набрали 124,51 балла и впервые в карьере стали победителями этапа Гран-при (209,90 балла по сумме программ).

"На самом деле все классно, был шикарный по качеству лед, китайская публика, казалось, чуть более консервативно себя ведет, - сказал Кацалапов. - Но сегодня поддерживали очень хорошо. К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжелым, не плохим, а именно тяжелым, не все получилось чисто, получили дедакшн (балл штрафа - прим. ТАСС). В целом, мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, держали прокат, были очень хорошо готовы к этим соревнованиям, мы все проанализируем и больше не будем допускать таких ошибок, как сегодня".

Перед китайским этапом фигуристы внесли значительные изменения в произвольную программу. "Да, абсолютно оправдали, - сказал Кацалапов в ответ на вопрос о том, оправдали ли себя эти изменения. - Целая концовка была изменена, и, думаю, она получилась хорошей".

Второй для Синициной и Кацалапова этап Гран-при нынешнего сезона пройдет с 15 по 17 ноября в Москве. Спортсмены рассказали, как будут готовиться к нему с учетом ограничений во времени. "Мы уже готовы, - отметил Кацалапов. - Чуть-чуть передохнем и в этом же режиме продолжим соревноваться".

Соревновательная часть этапа Гран-при в Чунцине завершится позднее в субботу.