Штангист Окулов не успеет восстановиться к чемпионату Европы и пропустит Олимпиаду

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов пропустит чемпионат Европы, который пройдет в апреле 2020 года в Москве, он также не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в субботу рассказал главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2018 года, на том турнире он выступал с болью в колене. Тяжелоатлет был прооперирован в феврале, из-за этого он пропустил чемпионат Европы, который проходил в апреле в Батуми.

"Операция у Артема была довольно серьезная, две операции ему провели на колене, врачи дали на восстановление полгода, но сейчас еще раз сделали МРТ колена и сказали, что пока надо подождать. Надеемся, что с февраля он уже приступит к тренировкам, хотя участие в Олимпийских играх это уже ограничивает. Для участия в Олимпиаде необходимо выступить на шести турнирах за полтора года, граница этих соревнований заканчивается в апреле чемпионатом Европы в Москве, а он там выступать не будет, - пояснил Писаревский. - Но он молодой, рвется в бой, так что на помосте мы его еще увидим".

"В следующем году чемпионата мира не будет, потому что год олимпийский, но с 2021 года Окулов уже будет выступать. Пригласим его на тренировочный сбор в январе, там он и приступит к тренировочным занятиям. Но это больше нужно для того, чтобы он подышал командным духом. У него большое желание быть вместе с ребятами, это вселяет надежду на скорое возвращение", - добавил специалист.

25-летний спортсмен выиграл чемпионаты мира 2015 и 2018 годов, также на его счету две бронзовые медали мировых первенств.