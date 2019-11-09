Фигуристка Самодурова расстроена оценками, полученными за произвольную программу

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Софья Самодурова расстроена оценками, полученными за прокат произвольной программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Самодурова набрала 121,30 балла за исполнение произвольной программы. По сумме двух прокатов ее результат составил 185,29 балла, что позволило ей занять пятое место. Победительницей этапа Гран-при стала российская фигуристка Анна Щербакова (226,04).

"Конечно, оценкам расстроилась, но больше я сегодня рада прокату, что смогла собраться во второй день. Я довольна. Надеюсь, что все у меня получится, я буду бороться до конца", - сказала 17-летняя Самодурова.

Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).