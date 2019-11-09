Щербакова призналась, что сильно нервничала перед произвольной программой Гран-при Китая

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова сильно нервничала перед прокатом произвольной программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом она рассказала ТАСС.

15-летняя Щербакова, лидировавшая после короткого проката, набрала за произвольную программу 152,53 балла и выиграла этап (226,04). Благодаря победе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Щербакова пробилась в финал серии в свой первый взрослый сезон в карьере.

"В целом я довольна, прокат был довольно неплохой, рабочий, - сказала Щербакова. - Это хорошо, но не идеально, были моменты, которые я могла сделать лучше. Но это говорит только о том, что нужно работать, будем исправляться, чтобы в следующий раз не было ошибок".

"Очень приятно то, как меня поддерживают, - добавила фигуристка. - Было облегчение, когда прокат кончился, он дался мне непросто, я довольно сильно нервничала перед ним, поэтому была рада, что он закончился, причем неплохо. В финале, когда я делала поклон, полетело так много игрушек, крики с трибун, это очень приятно".

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.