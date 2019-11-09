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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева осталась довольна прокатом произвольной программы на Гран-при Китая

Спортсменка рассказала, что допустила только одну помарку
Елизавета Туктамышева EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Елизавета Туктамышева
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась довольна исполнением произвольной программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Спортсменка набрала 143,53 балла за прокат произвольной программы, по итогам двух программ она заняла третье место (209,10 балла). Победительницей этапа Гран-при стала российская фигуристка Анна Щербакова (226,04 балла).

"Сегодня довольна собой, выходила более раскованной, хорошо, что все так сложилось, - сказала 22-летняя фигуристка. - Единственная помарка была на лутце, потому что я очень хотела его сделать идеально, высоко прыгнула и немножко расслабилась в конце от того ощущения, что было в полете настолько комфортно. Никогда нельзя допускать таких ошибок, но в целом все равно довольна".

На первом для себя этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева также стала третьей.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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