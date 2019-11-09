Фигуристка Щербакова считает, что опыт помог ей стабилизировать четверной лутц

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова смогла добиться стабильности при исполнении сложнейшего прыжка в фигурном катании - четверного лутца - благодаря опыту. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу фигуристки представили произвольную программу на этапе Гран-при в китайском Чунцине. 15-летняя Щербакова исполнила сразу два четверных лутца, один из которых - в каскаде с тройным тулупом. Это помогло ей выиграть этап (226,04 балла) и с учетом победы на этапе в Лас-Вегасе впервые в карьере пробиться в финал Гран-при. В прошлом сезоне, в котором Щербакова выступала на юниорском уровне, фигуристка также пыталась исполнять четверной лутц, однако он редко получался чисто.

"На самом деле мне кажется, что в том году были проблемы именно с тем, чтобы показать его в старте, - сказала Щербакова. - А на тренировках прыжок был неплохой. Наверное, это опыт, в том году помучилась, в этом чуть более уверенно стараюсь идти и показывать все, что умею".

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.