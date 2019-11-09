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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева хочет доказать, что может хорошо выступать несколько сезонов подряд

Россиянка заняла третье место на Гран-при Китая

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева хочет доказать себе, что может выступать на высоком уровне несколько сезонов подряд. Об этом спортсменка в субботу рассказала ТАСС.

Туктамышева заняла третье место на Гран-при Китая, набрав 209,10 балла. Победительницей этапа Гран-при стала еще одна российская фигуристка Анна Щербакова (226,04 балла).

"Я хочу просто докатать сезон стабильно, с хорошими прокатами, а дальше посмотрим, что получится. Пока я хочу для себя доказать, что могу несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать. Есть ли у меня пунктик насчет чемпионата мира? Уже нет, хочется просто насладиться тем, что есть", - сказала Туктамышева.

На первом своем этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева стала третьей.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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