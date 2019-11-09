Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Туктамышева считает, что прошлогодняя произвольная программа приносит ей больше баллов

Спортсменка вернула старую программу после первого этапа Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристка Туктамышева решила вернуть прошлогоднюю произвольную программу, потому что ее исполнение приносит ей больше баллов и положительных эмоций. Такое мнение спортсменка в субботу высказала ТАСС.

На эту тему
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и первой вышла в финал серии

В субботу спортсменка заняла третье место на этапе Гран-при в Китае. Победила россиянка Анна Щербакова.

"Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США, думаю, что она принесет мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения. Я ее очень люблю, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, я решила, что еще не "накатала" ее. Дальше по сезону тоже будет она", - рассказала спортсменка.

На первом для себя этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева стала третьей.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигуристка Туктамышева хочет доказать, что может хорошо выступать несколько сезонов подряд
Россиянка заняла третье место на Гран-при Китая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС