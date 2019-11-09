Туктамышева считает, что прошлогодняя произвольная программа приносит ей больше баллов

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристка Туктамышева решила вернуть прошлогоднюю произвольную программу, потому что ее исполнение приносит ей больше баллов и положительных эмоций. Такое мнение спортсменка в субботу высказала ТАСС.

В субботу спортсменка заняла третье место на этапе Гран-при в Китае. Победила россиянка Анна Щербакова.

"Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США, думаю, что она принесет мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения. Я ее очень люблю, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, я решила, что еще не "накатала" ее. Дальше по сезону тоже будет она", - рассказала спортсменка.

На первом для себя этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева стала третьей.