IIHF и НХЛ в январе могут обсудить вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде-2022

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) должны заранее обсудить участие игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года, это может произойти в январе. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Фазель и комиссар НХЛ Гэри Бетмэн встретились во время вынесенного матча регулярного чемпионата НХЛ "Баффало" - "Тампа" (2:3), который прошел в пятницу в Стокгольме.

"У нас было неформальное общение, по ходу которого мы, в том числе, обсуждали возможность выступления игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. Думаю, в ближайшем будущем, может в январе, проведем уже формальную встречу, - сказал Фазель. - Ведь надо, чтобы все были готовы - лиги, клубы, национальные сборные. Надо заранее знать, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде или нет".

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год, во время проведения Олимпийских игр НХЛ вынуждена была прерывать регулярный чемпионат на срок от двух до трех недель. Лига отказалась приостанавливать чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Победителем мужского хоккейного турнира Игр-2018 стали россияне.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.