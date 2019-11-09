Мишин объяснил баллы Туктамышевой нежеланием видеть много россиянок в финале Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Недостаточно высокие баллы фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в китайском Чунцине могли быть вызваны нежеланием видеть в финале серии слишком большого количества россиянок. Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсменки Алексей Мишин.

В субботу фигуристки представили произвольную программу в рамках китайского этапа. Туктамышева, которая шла четвертой после короткой программы, практически не допустила ошибок в произвольной, но судьи оценили россиянку на 209,10 балла, что позволило ей занять лишь третье место. Второй стала японка Сатоко Мияхара. Так как на предыдущем для себя этапе Гран-при Туктамышева тоже стала третьей, ее шансы пробиться в финал серии сведены к минимуму.

"Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе", - сказал Мишин.

При этом Мишин отметил, что ему понравилось выступление как Туктамышевой, так и другой его подопечной Софьи Самодуровой, которая стала пятой.

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На этапе в США победу одержала Щербакова, этап в Канаде выиграла Александра Трусова, на этапе во Франции победила Алена Косторная.