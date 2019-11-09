Урманов: исполнение Щербаковой четверного лутца является большим шагом фигурного катания

15-летняя Щербакова в субботу заняла первое место на этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине. Спортсменка набрала 226,04 балла (короткая программа - 73,51, произвольная - 152,53), второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18; 68,91 + 142,27), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10; 65,57 + 143,53). Щербакова в произвольной программе исполнила сразу два четверных лутца, один из которых - в каскаде с тройным тулупом.

"Поздравляю Аню Щербакову, это очень достойное выступление. В первую очередь оно хорошо тем, что в нем есть исполнение четверного лутца, это огромный шаг в развитии женского одиночного фигурного катания, - сказал Урманов. - Наши девчонки большие молодцы, от души их поздравляю. Но наверняка тренеры понимают, что просто не будет, еще есть над чем работать".

"Почти у всех девочек основной акцент на исполнении элементов, а вот особенно отметить на этом этапе мне бы хотелось Сатоко Мияхару. Она делает именно программы - интересной получилась короткая, очень удалась произвольная. Она исполняет все проникновенно, понимает, что хочет рассказать зрителю. Ощущение целой картинки на этом турнире у меня сложилось именно от Мияхары, но в это же время у нее есть недочеты - например, достаточное количество недокрутов, которые были видны", - заключил собеседник ТАСС.

На первом этапе Гран-при, который прошел в США, Щербакова также заняла первое место. Результат на этапе в Чунцине позволил российской фигуристке первой квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров.

22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.