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Серия Гран-при по фигурному катанию

Глейхенгауз назвал успешным прокат произвольной программы Щербаковой на Гран-при Китая

Спортсменка стала победительницей этапа, набрав в сумме 226,04 балла

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прокат произвольной программы российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в китайском Чунцине получился успешным. Такое мнение ТАСС высказал хореограф группы Этери Тутберидзе, у которой тренируется Щербакова, Даниил Глейхенгауз.

В субботу фигуристки представили произвольную программу в рамках этапа Гран-при в китайском Чунцине. 15-летняя Щербакова выиграла этап с суммарным результатом 226,04 балла, продемонстрировав в произвольной программе два сложнейших прыжка в фигурном катании - четверных лутца - и впервые в карьере пробилась в финал Гран-при.

"Прокат считаю довольно успешным, - сказал Глейхенгауз. - Все элементы были сделаны, несмотря на то, что поставили недокрут на первом каскаде (из четверного лутца и тройного тулупа - прим. ТАСС). В целом баллы неплохие, самое главное, что она выиграла и вышла в финал".

Глейхенгауз рассказал, будут ли у Щербаковой соревнования перед финалом Гран-при. "Пока сложно сказать, посмотрим, - сказал специалист. - Если нам нужно будет где-то еще прокатиться, то это может быть в России. Это будет зависеть от того, поменяем ли мы что-нибудь в программах".

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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