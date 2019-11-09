Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Глейхенгауз: фигуристки группы Тутберидзе постоянно работают над тройным акселем

Этим элементом владеет пока только Алена Косторная, при том что почти все фигуристки Тутберидзе исполняют четверные прыжки

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Почти все фигуристки группы российского тренера Этери Тутберидзе много работают над изучением одного из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройного акселя. Об этом ТАСС в субботу рассказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

На эту тему
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и первой вышла в финал серии

Три подопечные Тутберидзе из тех, что выступают на взрослом уровне, исполняют четверные прыжки - Анна Щербакова, Александра Трусова, а также казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Тройной аксель приносит меньше баллов, чем четверные прыжки, однако правила разрешают исполнять его в короткой программе, в то время как четверные запрещены. На текущий момент лишь одна взрослая фигуристка из группы Тутберидзе делает тройной аксель на соревнованиях - Алена Косторная.

"Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идет вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям, - сказал Глейхенгауз. - Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придется и катать программы, и учить элементы. Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим".

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На этапе в США победу одержала Щербакова, этап в Канаде выиграла Трусова, на этапе во Франции победила Косторная. В субботу этап в Китае выиграла Щербакова, что позволило ей первой квалифицироваться в финал серии.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
ММА
Нурмагомедов может провести первый бой в России в UFC во второй половине 2020 года
Рассматриваются арены в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС