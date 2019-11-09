Глейхенгауз: фигуристки группы Тутберидзе постоянно работают над тройным акселем

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Почти все фигуристки группы российского тренера Этери Тутберидзе много работают над изучением одного из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройного акселя. Об этом ТАСС в субботу рассказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Три подопечные Тутберидзе из тех, что выступают на взрослом уровне, исполняют четверные прыжки - Анна Щербакова, Александра Трусова, а также казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Тройной аксель приносит меньше баллов, чем четверные прыжки, однако правила разрешают исполнять его в короткой программе, в то время как четверные запрещены. На текущий момент лишь одна взрослая фигуристка из группы Тутберидзе делает тройной аксель на соревнованиях - Алена Косторная.

"Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идет вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям, - сказал Глейхенгауз. - Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придется и катать программы, и учить элементы. Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим".

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На этапе в США победу одержала Щербакова, этап в Канаде выиграла Трусова, на этапе во Франции победила Косторная. В субботу этап в Китае выиграла Щербакова, что позволило ей первой квалифицироваться в финал серии.