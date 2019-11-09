Нурмагомедов может провести первый бой в России в UFC во второй половине 2020 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сможет провести свой первый бой в России на турнире организации во второй половине 2020 года. Об этом заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ является соучредителем UFC Russia.
"Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого поединка", - отметил Дмитриев.
По его словам, РФПИ рассматривает нескольких площадок для проведения боя, в том числе в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Дмитриев отметил, что РФПИ и международные партнеры отмечают рост интереса российских зрителей к боям, которые проводятся под эгидой UFC.
"Важную роль в этом играют яркие и убедительные победы российских атлетов и прежде всего действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В настоящее время РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории России. Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион "Фишт" в Сочи, "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и "Лужники" в Москве", - сказал он.
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.