Нурмагомедов может провести первый бой в России в UFC во второй половине 2020 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сможет провести свой первый бой в России на турнире организации во второй половине 2020 года. Об этом заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого поединка", - отметил Дмитриев.

По его словам, РФПИ рассматривает нескольких площадок для проведения боя, в том числе в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Дмитриев отметил, что РФПИ и международные партнеры отмечают рост интереса российских зрителей к боям, которые проводятся под эгидой UFC.

"Важную роль в этом играют яркие и убедительные победы российских атлетов и прежде всего действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В настоящее время РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории России. Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион "Фишт" в Сочи, "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и "Лужники" в Москве", - сказал он.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.