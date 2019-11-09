Россияне завоевали семь золотых наград во второй медальный день ЧМ по самбо

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 9 ноября. /ТАСС/. Россияне стали обладателями восьми наград во второй медальный день чемпионата мира по самбо, который проходит в южнокорейском Чхонджу.

Россияне завоевали семь золотых и одну серебряную медаль. В мужском самбо победили Уали Куржев (весовая категория до 74 кг) и Руслан Киселев (до 100 кг), в женском - Диана Рябова (до 52 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг), в боевом самбо - Федор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг). Серебряным призером соревнований стал Саян Хертек (до 57 кг) в мужском самбо.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.

Россияне лидируют в общем зачете чемпионата мира, в активе команды 14 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Соревнования завершатся в воскресенье. На чемпионате мира 2018 года российская команда завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград, выиграв общекомандный зачет.