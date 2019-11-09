Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Россияне завоевали семь золотых наград во второй медальный день ЧМ по самбо

Сборная России лидирует в медальном зачете за день до окончания соревнований

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 9 ноября. /ТАСС/. Россияне стали обладателями восьми наград во второй медальный день чемпионата мира по самбо, который проходит в южнокорейском Чхонджу.

Россияне завоевали семь золотых и одну серебряную медаль. В мужском самбо победили Уали Куржев (весовая категория до 74 кг) и Руслан Киселев (до 100 кг), в женском - Диана Рябова (до 52 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг), в боевом самбо - Федор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг). Серебряным призером соревнований стал Саян Хертек (до 57 кг) в мужском самбо.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.

Россияне лидируют в общем зачете чемпионата мира, в активе команды 14 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Соревнования завершатся в воскресенье. На чемпионате мира 2018 года российская команда завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград, выиграв общекомандный зачет.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл домашний этап Гран-при
Россиянин Андрей Лазукин занял 10-е место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС