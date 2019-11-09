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Футбол в России

Хусаинов назвал арбитра Турбина случайным человеком в футболе после удаления игрока Зуева

"Рубин" может обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитника

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и московским "Динамо" Евгений Турбин не должен судить футбольные матчи. Таким мнением Хусаинов поделился с ТАСС после того, как Турбин показал вторую желтую карточку полузащитнику казанского клуба Александру Зуеву.

Игра проходила в Казани и завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0. На 44-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве после того, как Турбин показал вторую желтую карточку, а затем красную Зуеву.

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"Арбитр самого эпизода не видел, он остановил игру по факту обращения к нему от футболиста "Динамо", - сказал Хусаинов. - За спиной арбитра Зуев пытался вступить в борьбу за мяч, защитник "Динамо" Владимир Рыков не блокировал его, а умышленно задержал туловищем. Зуев вышел из этого контакта с целью вступить в единоборство за мяч, и Рыков имитировал, что ему в лоб бейсбольной битой закатили, упал на землю, а его партнер обратился в этот момент к арбитру. А судье, судя по всему, только это и нужно было, поэтому он тут же достает желтую карточку, не видя игрового эпизода, и затем предъявляет красную".

"Возникает вопрос - как этот арбитр попал на футбольное поле? Это ниже плинтуса, он просто случайный человек в футбольном мире. К сожалению, приходится это констатировать", - подчеркнул Хусаинов.

"Рубин" может обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) с просьбой отменить красную карточку Зуева. "Было бы большой справедливостью, если бы красную карточку Зуева отменили. А вот что касается Рыкова, то тут была не симуляция - это неспортивное поведение с целью воздействовать на команду соперника, преднамеренное желание создать ситуацию, чтобы футболисту показали вторую желтую карточку", - заключил Хусаинов.

"Рубин" опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 16 матчей, "Динамо" идет 11-м с 18 очками в активе.

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