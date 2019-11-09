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Лига Европы

Акинфеев получил в подарок майку с фамилией Пушкаша после матча в Венгрии

Армейцы сыграли вничью с "Ференцварошем" со счетом 0:0

ТАСС, 9 ноября. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил в подарок футболку с фамилией венгерского нападающего Ференца Пушкаша. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

33-летний Акинфеев получил футболку после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" со счетом 0:0.

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"После матча Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой подарок - футболку с фамилией легендарного футболиста Пушкаша", - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Пушкаш выступал за венгерский "Гонвед" и испанский "Реал" (Мадрид), он является пятикратным чемпионом Венгрии, столько же раз побеждал в чемпионате Испании. В составе "Реала" игрок трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов), столько же раз игрок становился лучшим бомбардиром турнира. Вместе со сборной Венгрии Пушкаш стал победителем Олимпийских игр 1952 года и серебряным призером чемпионата мира - 1954. Он скончался в ноябре 2006 года в возрасте 79 лет.

После четырех туров ЦСКА располагается на последнем, четвертом месте в группе Н, набрав одно очко в четырех встречах. В пятом туре команда примет болгарский "Лудогорец" 28 ноября. В Российской премьер-лиге (РПЛ) команда занимает пятое место, набрав 27 очков в 15 турах. В 16-м туре ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи", матч пройдет в воскресенье (начало встречи в 16:30 мск).

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