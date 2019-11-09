Ефимова и Коровин стали последними на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли последнее место в соревнованиях спортивных пар на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в китайском Чунцине.

Россияне набрали 170,19 балла. Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (228,37), второе место заняли их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97), третье - представители Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (190,73). Всего в соревнованиях принимали участие восемь спортивных пар.

20-летняя Ефимова и 25-летний Коровин являются победителями Универсиады в Красноярске 2019 года, также они завоевали золото Кубка России в сезоне-2017/18.

Этап Гран-при в Чунцине закончится в воскресенье показательными выступлениями. Серия Гран-при состоит из шести этапов и финала, пятый этап пройдет в Москве 15-17 ноября, шестой - в Японии 23-25 ноября, финал - в Италии 5-8 декабря.