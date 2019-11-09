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Кубок Карьяла

Сошников: хоккеисты РФ не имели права упускать победу над шведами в основное время

Сборная России по хоккею одержала победу в серии послематчевых буллитов

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не имела права упускать победу над командой Швеции в основное время во втором матче Кубка Карьяла. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Никита Сошников.

В субботу сборная России переиграла команду Швеции со счетом 5:4 по буллитам. По ходу встречи россияне трижды вели с преимуществом в две шайбы.

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"В любом случае то, что мы победили, - это позитив. Но, конечно, такие игры нельзя отпускать, надо выигрывать [в основное время]. Мы играем с новыми партнерами, тяжело сыграться. Никаких оправданий, но списать на это немножко можно, пары защитников всегда меняются", - отметил Сошников.

Сошников стал автором четвертой шайбы и победного буллита. "Мне отдали хорошую передачу в большинстве, оставалось только исполнить. На буллит есть заготовка небольшая. Я думал, что он [вратарь сборной Швеции и СКА Магнус Хелльберг] вряд ли ее знает, хорошо, что забил", - сказал Сошников.

В заключительном матче Кубка Карьяла российские хоккеисты в воскресенье сыграют с чехами.

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Кубок Карьяла
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