Семенов: хоккеисты сборной России должны были сыграть лучше в матче со шведами

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче Евротура с командой Швеции должна была показать более качественную игру. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Кирилл Семенов.

Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла шведов во втором матче на Кубке Карьяла

В субботу сборная России во втором матче Кубка Карьяла переиграла команду Швеции со счетом 5:4 по буллитам. По ходу встречи россияне трижды вели с преимуществом в две шайбы.

"Не выдержали, потеряли концентрацию, в защите плохо сыграли. Нам тренеры рассказывали, как играть против шведов, мы должны были действовать лучше в этом матче. Надо было настойчивее идти на ворота и меньше удаляться, потому что удаления ломают игру", - отметил Семенов.

В первом матче турнира российская команда со счетом 3:4 уступила финнам. "Восемь пропущенных шайб за две игры - это много", - подытожил Семенов.

В заключительном матче Кубка Карьяла российские хоккеисты в воскресенье сыграют с чехами.