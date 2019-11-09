"Тамбов" во второй раз в сезоне обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (52-я минута) и Владимир Обухов (71), у проигравших отличился Бьорн Сигурдарсон (7). Матч первого круга Российской премьер-лиги между этими командами также завершился победой "Тамбова" со счетом 2:1.
Для "Тамбова" эта победа стала третьей подряд, причем все они были одержаны после отставки с поста главного тренера Александра Григоряна и назначения на данную должность Сергея Первушина.
"Ростов" впервые в текущем сезоне потерпел домашнее поражение. В последний раз на своем поле в чемпионате России команда проигрывала 24 апреля московскому "Локомотиву" (1:2).
В турнирной таблице "Тамбов" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Ростов" с 30 очками идет вторым.
В следующем туре "Тамбов" 22 ноября примет московский "Локомотив", "Ростов" 23 ноября в гостях встретится со столичным "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|7
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|8
|Спартак
|15
|5
|3
|7
|16-16
|18
|9
|Крылья Советов
|15
|5
|3
|7
|18-18
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|13
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|14
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13