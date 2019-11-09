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Футбол в России

"Тамбов" во второй раз в сезоне обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Ростовский клуб впервые в сезоне потерпел домашнее поражение
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (52-я минута) и Владимир Обухов (71), у проигравших отличился Бьорн Сигурдарсон (7). Матч первого круга Российской премьер-лиги между этими командами также завершился победой "Тамбова" со счетом 2:1.

Для "Тамбова" эта победа стала третьей подряд, причем все они были одержаны после отставки с поста главного тренера Александра Григоряна и назначения на данную должность Сергея Первушина.

"Ростов" впервые в текущем сезоне потерпел домашнее поражение. В последний раз на своем поле в чемпионате России команда проигрывала 24 апреля московскому "Локомотиву" (1:2).

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Ростов" с 30 очками идет вторым.

В следующем туре "Тамбов" 22 ноября примет московский "Локомотив", "Ростов" 23 ноября в гостях встретится со столичным "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1693429-2530
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Арсенал1554617-2019
7Урал1654721-2919
8Спартак1553716-1618
9Крылья Советов1553718-1818
10Оренбург1553720-2218
11Динамо1646612-1618
12Рубин164578-1717
13Тамбов1652918-2317
14Уфа1545613-1617
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1534812-2013

 

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