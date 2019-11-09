"Тамбов" во второй раз в сезоне обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (52-я минута) и Владимир Обухов (71), у проигравших отличился Бьорн Сигурдарсон (7). Матч первого круга Российской премьер-лиги между этими командами также завершился победой "Тамбова" со счетом 2:1.

Для "Тамбова" эта победа стала третьей подряд, причем все они были одержаны после отставки с поста главного тренера Александра Григоряна и назначения на данную должность Сергея Первушина.

"Ростов" впервые в текущем сезоне потерпел домашнее поражение. В последний раз на своем поле в чемпионате России команда проигрывала 24 апреля московскому "Локомотиву" (1:2).

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Ростов" с 30 очками идет вторым.

В следующем туре "Тамбов" 22 ноября примет московский "Локомотив", "Ростов" 23 ноября в гостях встретится со столичным "Динамо".