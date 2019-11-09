Россияне заняли четвертое место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

ТАСС, 9 ноября. Мужская сборная России по пляжному футболу в овертайме уступила команде ОАЭ со счетом 1:2 в матче за третье место в Межконтинентальном кубке. Турнир проходит в Дубае.

В составе сборной ОАЭ на шестой минуте отличился Валид Бер Салем, за одну секунду до конца основного времени у россиян мяч забил Борис Никоноров (на 36-й минуте), сравняв счет и переведя матч в дополнительное время. В овертайме Бер Салем точным ударом со штрафного на 38-й минуте принес победу сборной ОАЭ. В финальном матче встретятся сборные Ирана и Испании, матч пройдет позднее в субботу.

Россияне уступили испанцам в полуфинале со счетом 2:4. На групповой стадии национальная сборная заняла второе место в группе В, обыграв египтян и мексиканцев и уступив иранцам. Сборная России проиграла третий матч подряд.

В матче за пятое место сборная Японии обыграла команду Египта (7:2), в матче за седьмое место итальянцы победили мексиканцев (3:2).

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш состоялся в 2011 году, турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м и 2019-м заняли четвертое место.

Сборные России и ОАЭ встретятся на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).