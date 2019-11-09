Австралийский боксер Дуайт Ричи умер после спарринга

ТАСС, 9 ноября. Австралийский боксер Дуайт Ричи, выступавший в первой средней весовой категории (до 69,85 кг), скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает портал Fightnews.com.

Во время спарринга в Мельбурне с австралийцем Майклом Зерафой Ричи пропустил удар в корпус, отошел в свой угол и упал, потеряв сознание. Спасти жизнь боксеру не удалось.

"С большой грустью и потрясением заявляю, что Ричи, к сожалению, скончался сегодня, занимаясь любимым делом, - заявил его промоутер и друг Джейк Эллис. - Невозможно смириться с его кончиной. Дуайт навсегда запомнится как один из самых ярких талантов австралийского бокса".

В июльском рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) Ричи занимал девятое место в первой средней весовой категории (до 69,85 кг). В последнем бою, который прошел 14 августа, он уступил решением судей Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

Ричи провел 21 бой в карьере, одержал 19 побед (две нокаутом) и потерпел два поражения.