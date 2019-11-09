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Сборные по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею уступила шведам во втором матче Турнира четырех наций

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу шведской команды

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России среди игроков не старше 20 лет проиграли команде Швеции со счетом 1:6 в матче второго тура Турнира четырех наций. Встреча прошла в Хельсинки на арене Helsinki Ice Hall.

В составе россиян отличился Егор Чинахов (20-я минута), у шведов шайбы забросили Альбин Эрикссон (8), Нильс Хёгландер (27, 34), Маркус Карлберг (44), Самуэль Фагемо (49) и Альбин Сундсвик (57).

Также в турнире принимают участие команды Финляндии и Чехии, в очной встрече, которая прошла ранее в субботу, в овертайме сильнее оказались чехи со счетом 2:1. В двух турах шведы одержали две победы, россияне один раз выиграли и проиграли, чехи одержали одну победу в овертайме и потерпели одно поражение, финны потерпели два поражения, одно из них - в овертайме.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии (начало встречи в 13:00 мск). Турнир четырех наций завершится в воскресенье.

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