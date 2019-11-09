Грищук вышел в полуфинал этапа Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 9 ноября. Российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами обыграл чеха Давида Навару во второй партии второго раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

В первой партии Грищук и Навара сыграли вничью. Также в полуфинал вышли поляк Ян-Кшиштоф Дуда и француз Максим Вашье-Лаграв. Во второй партии Дуда белыми обыграл китайца Юй Янъи, Вашье-Лаграв белыми сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым. В первых партиях Дуда и Юй Янъи сыграли вничью, Вашье-Лаграв переиграл Топалова.

Партия между россиянами Петром Свидлером и Даниилом Дубовым во второй раз завершилась вничью, соперники определят сильнейшего на тай-брейке, который пройдет в воскресенье.

Грищук сыграет с Вашье-Лагравом в полуфинале, Дуда встретится с победителем встречи между Свидлером и Дубовым. Первые партии полуфинальных матчей пройдут в понедельник.