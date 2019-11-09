Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном поединке в UFC в Москве

Россиянин уступил немцу Давиду Заваде
Абубакар и Хабиб Нурмагомедовы Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абубакар и Хабиб Нурмагомедовы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов уступил немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде в дебютном поединке под эгидой организации. Турнир проходит в Москве.

29-летний Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в этом бою.

Двоюродный брат Нурмагомедова ранее выступал в организации Professional Fighters League (PFL). Всего на его счету 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА).

Главным поединком турнира UFC в Москве станет бой в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла
Победный бросок реализовал Якуб Крейчик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС