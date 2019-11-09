Двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном поединке в UFC в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов уступил немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде в дебютном поединке под эгидой организации. Турнир проходит в Москве.

29-летний Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в этом бою.

Двоюродный брат Нурмагомедова ранее выступал в организации Professional Fighters League (PFL). Всего на его счету 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА).

Главным поединком турнира UFC в Москве станет бой в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.