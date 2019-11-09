Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Спортивный директор "Тамбова": ФК "Ростов" в оптимальном составе мог бы сыграть лучше

Тамбовский клуб победил ростовскую команду в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:1

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов", потерпевший поражение от "Тамбова" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России, мог добиться более хорошего результата, если бы играл в оптимальном составе. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Тамбов" в субботу в Ростове-на-Дону обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Для гостей эта победа над дончанами стала второй в этом розыгрыше турнира - в первом круге тамбовчане на своем поле также выиграли со счетом 2:1.

На эту тему
"Тамбов" во второй раз в сезоне обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

"В первом матче мы не забили пенальти, через несколько минут у них забил Элдор Шомуродов, а затем Ивелин Попов с нескольких метров не попал по пустым воротам - забей "Ростов" второй, мы бы проиграли, и, может быть, даже крупно. Но в футболе есть правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе", оно сработало", - сказал Худяков, вспоминая матч первого круга Российской премьер-лиги.

"Ростов" есть "Ростов", но сегодня матч пропускали Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков - вся их игра строится через двух первых, - отметил спортивный директор "Тамбова". - Конечно, их не хватало, с ними было бы гораздо сложнее, и, возможно, был бы другой результат. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, поэтому все получилось".

"В матче с "Ростовом" не хочется кого-то выделять"

Худяков отметил, что, по его мнению, заслуга в победе принадлежит всем игрокам "Тамбова".

"Когда команда выигрывает у такого соперника на выезде, о чем можно говорить?! Эмоции зашкаливают, - заявил Худяков. - Ребята - большое молодцы, была сумасшедшая самоотдача. Я не хочу никого выделять в составе: да, Георгий Медкадзе и Владимир Обухов забили важные голы, благодаря которым мы победили, но вся команда билась, начиная от вратаря, заканчивая полевыми игроками".

"Все вместе добились результата. Да, я благодарен Обухову и Мелкадзе - они молодцы, но и вся команда молодцы. Когда такое наблюдаешь в коллективе, я ничего плохого не хочу сказать о Григоряне (бывшем главном тренере клуба - прим. ТАСС), понимаешь, что это было невезение, что была нужна встряска. Сейчас ребят зарядили, микроклимат сменили - и все нормально", - резюмировал Худяков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла
Победный бросок реализовал Якуб Крейчик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС