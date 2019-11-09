Спортивный директор "Тамбова": ФК "Ростов" в оптимальном составе мог бы сыграть лучше

"Тамбов" в субботу в Ростове-на-Дону обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Для гостей эта победа над дончанами стала второй в этом розыгрыше турнира - в первом круге тамбовчане на своем поле также выиграли со счетом 2:1.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов", потерпевший поражение от "Тамбова" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России, мог добиться более хорошего результата, если бы играл в оптимальном составе. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Тамбов" во второй раз в сезоне обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

"В первом матче мы не забили пенальти, через несколько минут у них забил Элдор Шомуродов, а затем Ивелин Попов с нескольких метров не попал по пустым воротам - забей "Ростов" второй, мы бы проиграли, и, может быть, даже крупно. Но в футболе есть правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе", оно сработало", - сказал Худяков, вспоминая матч первого круга Российской премьер-лиги.

"Ростов" есть "Ростов", но сегодня матч пропускали Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков - вся их игра строится через двух первых, - отметил спортивный директор "Тамбова". - Конечно, их не хватало, с ними было бы гораздо сложнее, и, возможно, был бы другой результат. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, поэтому все получилось".

"В матче с "Ростовом" не хочется кого-то выделять"

Худяков отметил, что, по его мнению, заслуга в победе принадлежит всем игрокам "Тамбова".

"Когда команда выигрывает у такого соперника на выезде, о чем можно говорить?! Эмоции зашкаливают, - заявил Худяков. - Ребята - большое молодцы, была сумасшедшая самоотдача. Я не хочу никого выделять в составе: да, Георгий Медкадзе и Владимир Обухов забили важные голы, благодаря которым мы победили, но вся команда билась, начиная от вратаря, заканчивая полевыми игроками".

"Все вместе добились результата. Да, я благодарен Обухову и Мелкадзе - они молодцы, но и вся команда молодцы. Когда такое наблюдаешь в коллективе, я ничего плохого не хочу сказать о Григоряне (бывшем главном тренере клуба - прим. ТАСС), понимаешь, что это было невезение, что была нужна встряска. Сейчас ребят зарядили, микроклимат сменили - и все нормально", - резюмировал Худяков.