Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Москва может принять этап Евролиги и женский Кубок Европы по пляжному футболу в 2020 году

Оба мероприятия запланированы на 12-14 июня
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) планирует проведение в Москве первого этапа мужской Евролиги и женского Кубка Европы в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Проект календаря на 2020 год был представлен на встрече BSWW с представителями национальных федераций и тренерами в субботу. Мероприятие прошло в Дубае, в котором в субботу завершился Межконтинентальный кубок.

Оба мероприятия в России запланированы на 12-14 июня. Россия впервые может принять соревнования по пляжному футболу среди женщин. Европейский квалификационный турнир к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Москве, планируется провести в итальянском Езоло с 24 по 31 июля.

Россияне заняли четвертое место на прошедшем Межконтинентальном кубке. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Ростов-Дон" переиграл "Люблин" в матче гандбольной Лиги чемпионов
Встреча завершилась со счетом 30:20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС