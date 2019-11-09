Москва может принять этап Евролиги и женский Кубок Европы по пляжному футболу в 2020 году

ТАСС, 9 ноября. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) планирует проведение в Москве первого этапа мужской Евролиги и женского Кубка Европы в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Проект календаря на 2020 год был представлен на встрече BSWW с представителями национальных федераций и тренерами в субботу. Мероприятие прошло в Дубае, в котором в субботу завершился Межконтинентальный кубок.

Оба мероприятия в России запланированы на 12-14 июня. Россия впервые может принять соревнования по пляжному футболу среди женщин. Европейский квалификационный турнир к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Москве, планируется провести в итальянском Езоло с 24 по 31 июля.

Россияне заняли четвертое место на прошедшем Межконтинентальном кубке. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).